Amar Milak novi igrač Borca

Amar Milak, tri dana nakon svog dvadesetog rođendana, stavio je paraf na trogodišnji ugovor sa FK Borac.

Amar ne krije zadovoljstvo zbog dolaska u šammpionsku ekipu u kojoj želi da pokaže sav svoj kvalitet.”Drago mi je što sam došao u Borac. Ovo je klub sa šampionskim ambicijama i za mene je ovo još jedan korak naprijed u karijeri. U novoj sezoni očekuje nas puno puno izazova, na domaćoj, ali i na inostranoj sceni, a ja ću dati sve od sebe da svojim igrama opravdam ukazano povjerenje. Radujem se svemu što dolazi i nadam se da ćemo imati puno uspjeha”, poručio je Milak koji igra na poziciji lijevog krila.Amare, dobro nam došao u Platonovu ulicu, saopćeno je iz banjalučkog kluba,pišu Vijesti

