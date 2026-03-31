Predsjednik FIFA-e: Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu

Želimo da Iran igra, a Iran će igrati na Svjetskom prvenstvu. Nema plana B, C ili D – postoji samo plan A. Iran predstavlja svoj narod, i one koji žive u Iranu i one koji žive u inostranstvu – rekao je Infantino u intervjuu za meksičku televiziju N+Univision.

Zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku, iranska reprezentacija ne želi igrati svoje tri utakmice grupne faze u SAD-u kako je planirano, već u Meksiku,piše Vijesti

Nije jasno može li te da li je FIFA uopće voljna prihvatiti ovaj zahtjev. Infantino je naglasio da savez želi osigurati da Iran može učestvovati na Svjetskom prvenstvu “pod najboljim mogućim uslovima”.

Međutim, priznao je da je situacija vrlo komplikovana.

SAD i Izrael napadaju Iran od kraja februara, dok Iran izvodi uzvratne napade.

Predsjednik iranskog fudbalskog saveza Mehdi Taj nedavno je izjavio da reprezentacija bojkotuje SAD, ali ne i Svjetsko prvenstvo, bez daljnjih detalja, prenosi DPA.

