Zmajevi danas počinju pripreme za susret baraža protiv Velsa

Zmajevi će gostovati selekciji Velsa 26. marta u Kardifu, a 31. marta će na “Bilinom polju” u Zenici dočekati selekciju Italije ili Sjeverne Irske,pišu Vijesti

Selektor Sergej Barbarez je za predstojeće susrete pozvao 25 igrača.

– Pred nama je veoma važno okupljanje i prilika da napravimo veliki uspjeh. Vjerujem u ovu ekipu i u ono što radimo i nadam se da ćemo 31. marta igrati finale baraža pred našom publikom. Na spisku su igrači za koje vjerujemo da mogu odgovoriti zahtjevima ovako važnih susreta. Tu su, u odnosu na prethodna okupljanja, dva nova igrača, Nidal Čelik i Jovo Lukić. Oni su svojim igrama i formom u posljednje vrijeme skrenuli pažnju na sebe. Znamo da nas u Kardifu očekuje težak meč protiv Velsa, ali naš cilj je da odigramo hrabro i ponosno i da pokušamo izboriti pozitivan rezultat koji bi nas doveo korak bliže plasmanu na Svjetsko prvenstvo. Vjerujem da ova reprezentacija ima kvalitet za velike stvari – rekao je Barbarez nakon objavljivanja spiska.

Reprezentacija će prvi trening imati danas u 17 sati u Trening centru u Butmiru, a obraćanje medijima selektora zakazano je za 11 sati NSBiH.

Ekipa će se pripremati u Sarajevu do srijede kada putuje u Kardif.

