Cijena vrtoglava: Selektor Austrije prodao bicikl kojim se vozio na Bilinom polju

Bicikl kojim je Ralf Rangnik stigao do klupe na stadionu Bilino Polje dobio je novog vlasnika. Selektor reprezentacije Austrije koristio ga je tokom kvalifikacione utakmice u Zenici zbog zdravstvenih razloga.

Ovaj neobični detalj s meča između Bosne i Hercegovine i Austrije brzo je postao zanimljiv javnosti, a bicikl je kasnije predstavljen kao poseban sportski suvenir.

Na humanitarnoj aukciji održanoj tokom svečane gala večeri Seitenblicke, predmet je prodat za 4.000 eura, a sav prihod namijenjen je u dobrotvorne svrhe.

