Cijena vrtoglava: Selektor Austrije prodao bicikl kojim se vozio na Bilinom polju

Objavljeno prije 25 minuta

Prodat u humanitarne svrhe

Bicikl kojim je Ralf Rangnik stigao do klupe na stadionu Bilino Polje dobio je novog vlasnika. Selektor reprezentacije Austrije koristio ga je tokom kvalifikacione utakmice u Zenici zbog zdravstvenih razloga.

Ovaj neobični detalj s meča između Bosne i Hercegovine i Austrije brzo je postao zanimljiv javnosti, a bicikl je kasnije predstavljen kao poseban sportski suvenir.

Na humanitarnoj aukciji održanoj tokom svečane gala večeri Seitenblicke, predmet je prodat za 4.000 eura, a sav prihod namijenjen je u dobrotvorne svrhe.


