Nesreća u Lincu: Radniku iz BiH proklizao traktor, kolega ostao na mjestu mrtav

ako prenose austrijski mediji, sve se desilo u djeliću sekunde: dva radnika privatne zimske službe čistila su snijeg jutros oko 7 sati u naselju Ebelsberg u Lincu. Tom prilikom je 53-godišnji radnik snijeg čistio lopatom, dok je 29-godišnji radnik iz Bosne i Hercegovine snijeg uklanjao mini traktorom.

Pokušao da zaustavi traktor

Prolaznica, koja je bila svjedok nesreće rekla da je usljed klizavog i neravnog terena, traktor proklizao na stepenište na kojem se nalazio 53-godišnji radnik. On je pokušao da svom snagom zaustavi tešku mašinu, ali uzalud.

Mini traktor je skliznuo niz stepenište dugo oko šest metara. Tom prilikom je stariji radnik pregažen i podlegao teškim povredama na licu mesta. Hitna pomoć i ljekari Crvenog krsta stigli su brzo, ali mogli su samo da konstatuju smrt 53-godišnjaka.

Mladi kolega doživio težak šok

„Nesrećno je pao pred traktor i tom prilikom je pregažen“, potvrdio je i vidno potreseni šef preminulog radnika. Mlađi radnik iz BiH doživio je težak šok i na mjestu nesreće mu je pružena pomoć od strane kriznog interventnog tima Crvenog krsta, prenose nezavisne.

Facebook komentari