BiH saznala protivnike u Ligi nacija, dobili smo izuzetno tešku grupu

Objavljeno prije 1 sat

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je na žrijebanju u Briselu saznala rivale u novom izdanju Lige nacija.

Naša reprezentacija takmičit će se u Ligi B, a za protivnike je dobila Poljsku, Rumuniju i Švedsku. Na prvi pogled, vjerovatno najteža moguća grupa koju je naša reprezentacija mogla dobiti.

Prve utakmice su na rasporedu od 24. do 26. septembra, a posljednje kolo na programu je već od 15. do 17. novembra 2026. godine,pišuVijesti

Pobjednici svake grupe će obezbijediti promociju u Ligu A za sljedeću sezonu dok posljednjeplasirana reprezentacija iz svake grupe ispada u Ligu C.

Drugoplasirana i trećeplasirana selekcija iz svake grupe plasirat će se u doigravanje za promociju/ispadanje, koje se igra u dvije utakmice, kod kuće i u gostima, a one će se igrati u martu 2027. godine.

Raspored utakmica našeg nacionalnog tima u novoj sezoni Lige nacija bit će naknadno utvrđen.


