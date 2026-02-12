Amerika prokrijumčarila hiljade Starlinkovih terminala u Iran?

…izvijestio je The Wall Street Journal, pozivajući se na dužnosnike.

Operacija je označila prvi put da je Washington izravno omogućio transfer Starlink sustava u Iran. Pošiljke su uslijedile nakon što su iranske vlasti nametnule sveobuhvatno gašenje interneta tijekom nemira izazvanih ekonomskim teškoćama i deprecijacijom valute, prema izvješću.

Tisuće poslali u Iran?

Dužnosnici su rekli da je State Department posljednjih mjeseci kupio gotovo 7000 terminala, većinu njih u siječnju, nakon što su visoki dužnosnici odlučili preusmjeriti sredstva iz postojećih inicijativa za slobodu interneta unutar Irana kako bi nabavili satelitske sustave.

Predsjednik Donald Trump bio je upoznat s isporukama, rekli su, iako nije bilo jasno je li osobno odobrio plan. Bijela kuća odbila je komentirati.

Teheran je optužio Washington za poticanje prosvjeda, optužbu koju Sjedinjene Države poriču. Trump je javno poticao Irance da nastave svoje demonstracije, rekavši tijekom nemira da je “pomoć na putu”.

Iran zabranio Starlink

Posjedovanje Starlink terminala je ilegalno u Iranu i može rezultirati višegodišnjim zatvorskim kaznama. Međutim, analitičari i aktivisti procjenjuju da deseci tisuća Iranaca koriste sustave kako bi zaobišli državne zaštitne zidove i održali pristup vanjskim informacijama.

Podaci State Departmenta pokazuju da je oko 30 milijuna Iranaca koristilo VPN usluge koje financiraju SAD tijekom prosvjeda 2022. Tijekom 12-dnevnog sukoba prošlog lipnja, kada je Iran nametnuo gotovo potpuni prekid interneta nakon američkih i izraelskih napada, dužnosnici su procijenili da je 20% Iranaca još uvijek moglo dobiti ograničen pristup internetu putem VPN-ova koje podržavaju SAD, navodi se u izvješću.

Dužnosnik State Departmenta rekao je da agencija podržava niz tehnologija koje pomažu Irancima da ostanu povezani i surađuje s međunarodnim partnerima na proširenju mogućnosti.

Facebook komentari