Leverkuzen donio odluku o otkupnoj klauzuli za Alajbegovića

Kerim Alajbegović, reprezentativac Bosne i Hercegovine, dobrim igrama u završnici sezone privukao je pažnju brojnih evropskih klubova. Iako se njegovo ime sve češće spominje u kontekstu velikog transfera, izvjesno je da do promjene sredine neće doći prije ljeta.

Prema navodima SkySporta, Alajbegović će ostati u Salzburgu, gdje će imati priliku da u proljetnom dijelu sezone dodatno pokaže svoj kvalitet. Mogući raniji povratak u Njemačku trenutno nije u planu.

Bajer Leverkusen i dalje prati njegov razvoj, ali tokom zime neće aktivirati otkupnu opciju. Ugovor koji Alajbegović ima sa Salzburgom važi do ljeta 2026. godine i uključuje klauzulu od osam miliona eura, koja bi mogla biti aktivirana u narednom prijelaznom roku.

Mladi krilni napadač je prošlog ljeta stigao u Salzburg iz Bajer Leverkusena za dva miliona eura, uz ugovor do 2029. godine. Ako nastavi s dobrim igrama i napretkom, ljeto bi moglo donijeti njegov povratak u Bundesligu i potvrdu statusa jednog od najvećih talenata bh. fudbala.

