Četvero novih osumnjičenih u slučaju smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u utorak, 17. novembra, dovedeno je na ispitivanje u Županijsko državno tužilaštvo u Zagrebu.Kako prenose hrvatski mediji, među osumnjičenima su doktorica, dvije medicinske sestre i medicinski tehničar. Njihovo ispitivanje dovodi se u vezu sa snimkom nadzornih kamera iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan.

Prema objavljenim fotografijama, osumnjičeni su na ispitivanje stigli zajedno, jednim kombijem.

Zagrebačka policija potvrdila je da se kriminalističko istraživanje nastavlja nad četiri osobe – 33-godišnjom ženom, 27-godišnjim muškarcem te još dvije žene u dobi od 23 i 27 godina.

Sumnjiče se za teško ubistvo 32-godišnjeg Periša, koji je preminuo 21. oktobra u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, u zagrebačkom naselju Jankomir.

Jedan od ključnih dokaza u istrazi je snimak videonadzora iz klinike, na kojem je zabilježeno postupanje medicinskog osoblja prema Perišu. Ovaj snimak imao je značajnu ulogu u dosadašnjem toku istrage.Podsjetimo, ranije su u okviru ovog slučaja uhapšena četiri medicinska tehničara, kojima je 8. novembra određen istražni zatvor.

Istraga se nastavlja, a nakon saslušanja novih osumnjičenih očekuje se odluka tužilaštva o daljnjim koracima i eventualnom određivanju mjera prema njima,piše Avaz

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