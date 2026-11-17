Kako javlja Nova, osoba koja je polila Vukićevićevu jogurtom je bivša sekretarka ovog fakulteta.

“Povodom jutrošnjeg događaja ispred doma Narodne skupštine u kom je učestvovala bivša zaposlenica našeg fakulteta, obavještavamo javnost da taj čin nije u skladu sa vrijednostima za koje se zalažemo i borimo. Kao i uvijek do sada, pozivamo građane na mirno i dostojanstveno postupanje prema svim sugrađanima, nezavisno od njihove političke pripadnosti”, naveli su studenti,pišu Vijesti

Inače, jutros je u Beogradu počela konstitutivna sjednica Narodne skupštine na kojoj bi Studentska lista trebala i zvanično postati najjača politička parlamentarna grupa u Srbiji.

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