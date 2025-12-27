FK Velež raskinuo ugovor sa još jednim igračem

Među njima je i mostarski Velež koji je danas raskinuo ugovor sa još jednim igračem.

Nakon što je došlo do sporazumnog raskida saradnje sa Tarikom Šikalom, u potrazi za novim klubom će i golman Belmin Dizdarević,pišu Vijesti

Belmin Dizdarević rođen je 9. avgusta 2001. godine u Zenici. Fudbalsku karijeru započeo je u omladinskim kategorijama Čelika. Od 2016. godine je član akademije FK Sarajeva, a za prvi tim Bordo ekipe debitovao je u sezoni 2019/20. U februaru 2021. godine odlazi na posudbu u ekipu Mladost Doboj Kakanj gdje se zadržava pola godine, tačnije do kraja tekuće sezone nakon čega se vraća u redove Sarajeva. Početkom jula 2023. godine Belmin odlazi u redove francuskog Montpelliera odakle dolazi u naš tim.

Dizdarević je prošao i sve omladinske selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine, a u decembru 2021. godine Belmin je pod vodstvom tadašnjeg selektora Peteva debitovao i za A selekciju naše zemlje.

“Belmin je tokom boravka u našem Klubu upisao pet nastupa u Crvenom dresu. Fudbalski klub Velež Mostar zahvaljuje se Belminu na profesionalnom odnosu i korektnosti tokom nastupa za naš Klub, te želi mnogo sreće u nastavku profesionalne karijere”, poručili su Rođeni.

