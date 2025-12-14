Bivši ljubimac navijača Željezničara oprostio se od kluba iz Turske

Nekadašnji fudbaler Željezničara Armin Hodžić putem Instagrama oprostio se od Hatajspora. Dvadesetpetogodišnji veznjak u Tursku je stigao u julu 2023. godine, a ugovor je potpisao do ljeta 2026. godine.

U ovoj sezoni nastupio je u devet utakmica, dok je ukupno za Hatajspor zabilježio 38 nastupa, postigao tri gola i upisao dvije asistencije. Tokom svoje avanture u Turskoj nosio je i dres Manise.

Prije odlaska u Tursku bio je član Željezničara, gdje je za vrlo kratko vrijeme postao ljubimac navijača “Plavih”. Tokom boravka na Grbavici igrao je i na poziciji napadača, iako mu je primarna pozicija vezni red. Ukupno je odigrao 46 utakmica, postigao osam pogodaka i zabilježio jednu asistenciju.

Bit će zanimljivo ispratiti gdje će Armin Hodžić nastaviti svoju karijeru.

