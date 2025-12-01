Sjajna priča: Ultrasi Bajerna bakljadom prevarili UEFA-u

Bakljada koju su ultrasi Bajerna (Bayern) priredili tokom dvoboja Lige prvaka protiv Sportinga bila je isplaniran potez kojim su željeli nadmudriti pravila UEFA-e.

BILD piše da bakljada nije bila spontana, nego pažljivo organizirana s jasnom namjerom da se aktivira uslovna kazna ranije izrečena bavarskom klubu.

Bajern u sljedećem kolu igra protiv manje atraktivnog belgijskog Uniona, u utakmici koja, prema svemu sudeći, neće imati posebno takmičarsko značenje jer je njemački gigant već jednom nogom u narednoj fazi, gdje ga očekuju znatno ozbiljniji rivali.

Upravo zato su navijači, koji su bili pod uslovnom sankcijom zbog ranijeg korištenja pirotehnike, odlučili da “odrade” kaznu sada, kako bi u nokaut-fazi mogli bez ograničenja praviti spektakularnije koreografije.

