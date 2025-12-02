Yamal: Ne želim biti novi Messi

Lamine Yamal, mlada zvijezda Barcelone, poručio je da nema namjeru biti “novi Lionel Messi“, uprkos tome što ga mnogi porede s legendarnim Argentincem.

Talentirani 18-godišnjak ističe da želi graditi sopstveni put u profesionalnom fudbalu, bez tereta očekivanja koja nose poređenja s jednim od najvećih svih vremena.

Yamal je već često dovođen u vezu s Messijem, obojica su prošla kroz La Masiju, igraju na desnom krilu i dijele određene sličnosti u stilu igre.

Ipak, mladi Španac, koji je ove godine zauzeo drugo mjesto u izboru za Zlatnu loptu, naglašava da mu ta etiketa ne prija.

“Znao sam da će pitanje doći“, rekao je za CBS-ovu emisiju 60 Minutes.

“Poštujem ga zbog svega što je bio i što jeste za fudbal. Ako se ikada sretnemo na terenu, biće to susret uz obostrano poštovanje, jer je za mene on najbolji u historiji. On zna da sam ja samo igrač, ja ga poštujem, ali ne želim biti Messi, a i Messi zna da ne želim biti on. Želim slijediti svoj put i to je to. Nemam namjeru igrati kao on niti nositi desetku koju je on nosio”, poručio je.

Iako je ove sezone slučajno naslijedio Messijevu „desetku“ u Barceloni, Yamal kaže da ipak postoje segmenti njegove igre koje je oblikovalo gledanje Messija.

Najviše je, kaže, fasciniran načinom na koji je Argentinac dijelio lopte.

“Čudno je, kao dijete nisam mnogo driblao. Mnogo sam trčao, puno zabijao, ali sam uvijek imao dobru viziju igre. Gledajući Messija primijetio sam da upućuje drugačije pasove. Vidio sam dobre dodavače, duge lopte i slično, ali Messi je davao pasove koji su bili kao golovi, često vanjskom stranom stopala. To mi je bilo najzanimljivije. Isto sam vidio i kod Modrića. To mi je djelovalo pametnije nego driblanje”, kazao je, pišu Vijesti.

(24sata.info)

Facebook komentari