Džeki prijeti suspenzija nakon što je pozvao navijače Fiorentine na podršku

Nakon utakmice, nezadovoljni navijači postrojili su igrače, a Džeko je, pokazujući liderske kvalitete, prišao tribini, uzeo megafon i zamolio navijače za podršku: “Treba nam vaša podrška.” Njegov potez naišao je na oduševljenje javnosti u Italiji.Međutim, potez kapetana Fiorentine mogao bi imati posljedice. Prema pravilniku kluba, igračima je zabranjeno direktno kontaktirati s navijačima i odlaziti na tribinu. Delegat utakmice prijavio je incident, a italijanski mediji najavljuju istragu oko događaja nakon utakmice.

