Fudbal

Džeki prijeti suspenzija nakon što je pozvao navijače Fiorentine na podršku

6.9K  
Objavljeno prije 42 minute

Kapiten nogometne reprezentacije BiH i napadač Fiorentine, Edin Džeko, ponovno je u fokusu italijanskih medija. Fiorentina je jučer poražena od Atalante rezultatom 2:0, čime je ostala pretposljednja u Seriji A i još uvijek bez pobjede u domaćem prvenstvu.

Nakon utakmice, nezadovoljni navijači postrojili su igrače, a Džeko je, pokazujući liderske kvalitete, prišao tribini, uzeo megafon i zamolio navijače za podršku: “Treba nam vaša podrška.” Njegov potez naišao je na oduševljenje javnosti u Italiji.Međutim, potez kapetana Fiorentine mogao bi imati posljedice. Prema pravilniku kluba, igračima je zabranjeno direktno kontaktirati s navijačima i odlaziti na tribinu. Delegat utakmice prijavio je incident, a italijanski mediji najavljuju istragu oko događaja nakon utakmice.

Džeko je, iako u teškoj situaciji kluba, pokazao vođstvo i smirio napetu atmosferu među igračima i navijačima, a reakcija javnosti u Italiji potvrđuje njegov ugled i respekt koji uživa među navijačima Fiorentine,pišu Međutim, potez kapetana Fiorentine mogao bi imati posljedice. Prema pravilniku kluba, igračima je zabranjeno direktno kontaktirati s navijačima i odlaziti na tribinu. Delegat utakmice prijavio je incident, a italijanski mediji najavljuju istragu oko događaja nakon utakmice,pišu Vijesti

Džeko je, iako u teškoj situaciji kluba, pokazao vođstvo i smirio napetu atmosferu među igračima i navijačima, a reakcija javnosti u Italiji potvrđuje njegov ugled i respekt koji uživa među navijačima Fiorentine.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh