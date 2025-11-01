Ronaldo se ženi nakon Svjetskog prvenstva: Vjenčanje će biti održano 2,4 km od bolnice gdje je rođen

Poznati portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo (Cristiano Ronaldo) i njegova zaručnica Đorđina Rodrigez (Georgina Rodriguez) planiraju se vjenčati narednog ljeta, i to na kršćanskoj ceremoniji predviđenoj na Madeiri, ostrvu gdje je Ronaldo rođen, prenosi Jornal da Madeira.

Ceremonija bi, prema navodima, trebala biti održana u katedrali u Funčalu, dok će svadbeni prijem uslijediti u luksuznom hotelu. Lokacija je, kako se ističe, posebno simbolična: katedrala se nalazi svega 2,4 kilometra od bolnice u kojoj je Ronaldo došao na svijet, te tri kilometra od baze kluba Nacional da Madeira, gdje je započeo svoje prve fudbalske korake.

Ronaldo (40) i Đorđina nedavno su objavili da su se zaručili nakon više od devet godina veze. Portugalska zvijezda je u razgovoru s novinarom Pirsom Morganom (Piers Morgan) otkrila da je prosidba bila potpuno spontana.

Katedrala u kojoj će se održati ceremonija vjenčanja Ronalda i Đorđine. Instagram

Ronaldo je otac petero djece: Alane Martine i Belle Esmeralde koje ima s Đorđinom, zatim sina Kristijan juniora rođenog 2010. godine, te blizanaca Eve i Matea, rođenih putem surogatstva sedam godina kasnije. Par je 2022. prošao kroz težak period, kada je njihov novorođeni sin Anđelo preminuo, dok je njegova sestra blizanka Bella uspjela preživjeti.

Kako ističe Ronaldo, upravo ih je taj bolni period dodatno povezao. Dodao je i da planiraju vjenčanje nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će biti održano u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Svi bruje o zaručničkom prstenu Đorđine Rodrigez: Njena ruka sada nosi težinu nekoliko miliona dolara

– Plan je da se vjenčamo poslije Mundijala, ako je moguće – i to s peharom. Ali, Đorđina ne voli velike proslave; voli privatnost, i to poštujem – kazao je Portugalac.

On je otkrio i da mu je bilo važno što Đorđina nije obraćala pažnju na vrijednost zaručničkog prstena, procijenjenog na 1,7 miliona eura.

– Pitala me jedino jesam li iskren. Želim je i želim se oženiti njome – zaključio je Ronaldo.

