Džeko: Na svaku utakmicu gledam kao da mi je zadnja, svi su svjesni šta znači Svjetsko prvenstvo za njihove karijere

Selektor Sergej Barbarez i kapiten Edin Džeko održavali su konferenciju za medije u prostorijama Nogometnog saveza BiH.Konferencija za medije se održala uoči odlučujuća dva meča kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Rumunije i Austrije.

Meč protiv Rumunije se igra sutra u Zenici od 20:45 sati, a u utorak gostujemo u Beču protiv Austrije u istom terminu.

Na portalu “Avaza” ste mogli pratiti uživo izjave Sergeja Barbareza i Edina Džeke.Kapiten Edin Džeko je kazao da su imali previše negativnih iskustava, da na njih gledaju kao na neki baraž.

– Možemo biti i prvi i treći. Momci su svjesni šta ova utakmica može značiti za njihove karijere, jer su to većinom mladi igrači. Jedno Svjetsko prvenstvo je važno za mladog igrača. Na kraju krajeva, svi smo se prodali kroz reprezentaciju. Tako je bilo i sa svima nama. Dobro smo trenirali ove sedmice, sve je u Na pitanje da li mu je dobro došao odmor, jer nema veliku minutažu, kazao je Džeko da je to spomenuo u kontekstu drugih igrača, a da i on kada je bio mlad prodao se kroz reprezentaciju.

– Kada sam bio u Teplicama, zadnji dojam su imali protiv Turske i Malte. Što se tiče neigranja, ako igrač nije spreman teško to može pokazati na terenu. Sigurno je da je bolje da igram stalno, to sam navikao kroz karijeru. Spreman sam i znam šta se očekuje u tim utakmicama i šta mogu dati.

Na pitanje novinara “Avaza”, koliko mu znače ove dvije utakmice, jer je posljednja šansa da ode na veliko takmičenje.

– Za reprezentaciju za mene je sva utakmica posebna, jer da nije tako ne bi bio i dalje tu. Za reprezentaciju jesu važnije, nego neke u prošlosti, a ja na svaku gledam kao da mi je zadnja. Znamo šta nam donosi pobjeda, šta remi, a šta poraz. Mislim da nam svaka utakmica treba biti takva. Razmišljamo samo o sutrašnjoj utakmici – kazao je Džeko.

Novinar iz Rumunije je konstatovao da niti jedan igrač iz Rumunije nije igrao na Svjetskom prvenstvu, dok Edin Džeko i Sead Kolašinac to jesu. Na pitanje šta znači za jednog takvog igrača da igra na takvom takmičenju, Džeko je odgovorio da je to veoma važno, pogotovo za mlade igrače.

Džeko je dobio pitanje da uporedi reprezentaciju Rumunije od prije tri godine, kada su Zmajevi ostvarili pobjedu s ovom sada.

– Vjerujem da možemo to ponoviti. Mislim da ste bolji sada, tada ste imali novog selektora, novi generaciju. Imate selektora s toliko iskustva, igrači su vam nekoliko godina na okupu. I mi smo drugačiji. Očekujem dobru utakmicu i da BiH pobijedi – istakao je,piše Avaz

Na pitanje da li BiH treba i malo sreće, Džeko je kazao da se mi previše uzdamo u to.

– Sreću treba i zaslužiti, nije to za danas i sutra. Ove kvalifikacije smo dobro radilo, neki rezultati su mogli biti bolji, negdje je rezultat bio bolji od igre, a na terenu se mora dati malo više od maksimuma da bi ostvario cilj. Ako nećemo sutra, onda ne znam kad ćemo – zaključio je. nogama. Treba se preuzeti odgovornost i u utakmicu se ulazi s jednim ciljem – kazao je Džeko.

