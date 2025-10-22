Velibor Pudar napušta HNK Kruševo i prelazi u Velež

Informaciju je potvrdio portal Hercegovina.info, navodeći da Pudar nakon niza trofejnih uspjeha u Kruševu započinje novo poglavlje trenerske karijere. Tokom prethodne dvije sezone predvodio je klub do dva naslova prvaka Druge lige – Jug, kao i do dva trofeja Kupa NS HNŽ, a posebno se istakao impresivnim uspjehom u Kupu BiH, gdje je ekipu doveo do četvrtfinala.

Njegov odlazak ispraćen je emotivnom objavom HNK Kruševo na društvenim mrežama.

„Rastanci su uvijek teški, pogotovo s čovjekom čije će ime ostati upisano zlatnim slovima u historiji kluba. Vela, želimo ti sve najbolje u novom poglavlju i puno sreće na svakom koraku“, poručili su iz kluba, naglašavajući da se rastaju u prijateljskom tonu i s međusobnim poštovanjem.

Pudar je u Kruševu, kako ističu, ostavio snažan dojam profesionalca i lidera koji je „od prvog do posljednjeg dana bio primjer rada, discipline i ljudskosti“. Njegov dolazak u Velež označava povratak u poznato okruženje, gdje će biti važan dio stručnog štaba pod vodstvom Ibre Rahimića, dugogodišnjeg trenera mostarskog premijerligaša,pišu Vijesti

Iz Kruševa su na kraju poručili da će mu vrata kluba uvijek biti otvorena i da će u njima imati prijatelje „do kraja života“.

