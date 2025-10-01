Meho Kodro: Ne primam platu u Veležu, tu sam jer volim klub

Situacija u FK Velež nije nimalo dobra. Rođeni su osmi na tabeli poslije devet utakmica sa samo sedam osvojenih bodova, dva više od posljednjeg Posušja.

Sve je kulminiralo posljednjom utakmicom kada je Velež u mostarskom derbiju na domaćem terenu poražen od Zrinjskog s 3:1.

Navijači su od igrača zatražili da skinu dresove, otišao je trener Sablić, a na meti je i Uprava kluba.

Šemsudin Hasić, nekadašnji predsjednik Veleža, izjavio je da Meho Kodro, stručni savjetnik UO kluba, treba preuzeti odgovornost za katastrofalno stanje u klubu, a sada je stigao i odgovor.

Meho Kodro je u izjavi za Mostarski.ba kazao da je lako pričati izvana i da treba da se razjasne neke stvari:

– UO Veleža na čelu sa predsjednikom Rahimićem me zamolio prije 3 mjeseca da im pomognem oko organizacije sportskog segmenta u klubu. Ja sam to prihvatio na jedno određeno vrijeme jer volim Velež. Moja uloga je savjetodavna i od samog starta sam rekao da ne mogu prihvatiti nijednu drugu ulogu u klubu zbog mojih privatnih obaveza. Ne primam platu u Veležu, niti me to interesuje. Nisam došao da gradim karijeru, niti da zarađujem novac u klubu, jedini interes koji ja imam je taj da pomognem, koliko budem mogao, da Velež bude bolji nego što je sada.

Smatra da davati lekcije iz drugog plana prije svega šteti interesima kluba i slabi pokušaje pozitivnih promjena,pišu Avaz

– Svi koji vole Velež, a mogu i hoće nešto pomoći sa svojim dobronamjernim idejama i savjetima neka se obrate predsjedniku ili UO, da se napravi sastanak i da vidimo kako možemo da ojačamo naš klub.

