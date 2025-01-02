Policija zabranila dolazak navijača Zrinjskog na stadion Rođeni

Kolo pred nama donosi nam dva velika derbija – sarajevski i mostarski.

Ni na jednom ni na drugom neće biti gostujućih navijača zbog sigurnosnih rizika, a za Vijesti.ba je ova informacija i potvrđena.

“S ciljem očuvanja javnog reda i mira te osiguranja sigurnosti svih učesnica, Policijska uprava Mostar donijela je odluku o zabrani organiziranog dolaska gostujućih navijača na nadolazeću nogometnu utakmicu između FK Velež i HŠK Zrinjski, koja će se odigrati 27. rujna 2025. godine u 20:30 sati na Stadionu Rođeni u Mostaru.

Odluka o zabrani organiziranog dolaska navijačke skupine „Ultrasi“ donesena je na temelju raspoloživih informacija koje ukazuju na moguće fizičke sukobe navijačkih skupina „Ultrasi“ i „Red Army“, koji bi uključivali uporabu pirotehničkih sredstava i raznih predmeta pogodnih za nanošenje ozljeda, a što bi imalo za posljedicu narušavanje javnog reda i mira u većem obimu te pogoršanje stanja sigurnosti na području Grada Mostara,pišu Vijesti

Ova odluka donesena je temeljem sigurnosnih procjena Policijske uprave Mostar, uzimajući u obzir prethodne incidente, rizike od narušavanja javnog reda i mira, te preporuke nadležnih tijela Policijska uprava Mostar, u suradnji s organizatorima utakmice, poduzet će sve potrebne mjere kako bi osigurala sigurno i nesmetano održavanje sportskog događaja”, poručili su.

