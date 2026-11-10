Studentska lista najavljuje velike promjene na televizijama: Rijaliti programi samo 45 minuta dnevno

Poseban dio prijedloga odnosi se na manja mjesta i selaStudentska lista je u svom velikom planu od 11 tačaka za reforme u Srbiji najavila i niz promjena u oblasti medija, televizijskog programa, kulture i zaštite djece.

Među prijedlozima je ograničavanje reality programa na televizijama s nacionalnom frekvencijom, povećanje udjela kulturnih, obrazovnih i dječijih sadržaja, kao i izmjene zakona kojima bi se spriječio utjecaj političkih i ekonomskih centara moći na informiranje.

Prema prijedlogu Studentske liste, reality programi na televizijama s nacionalnom frekvencijom mogli bi se emitirati najviše 45 minuta dnevno, i to isključivo nakon 23 sata. Predviđeno je i da se ukine njihov prijenos uživo, dok bi se ista ograničenja odnosila na reprize, specijale i vanredna uključenja.

U planu se navodi da bi emiteri morali osigurati slobodnu i informiranu saglasnost punoljetnih učesnika, kao i uvesti mogućnost trenutnog prekida programa u slučaju nasilja, prijetnji ili govora mržnje.

To bi značilo da bi cjelodnevni reality sadržaji ostali dostupni putem televizijskih platformi uz pretplatu, uz starosna ograničenja i roditeljsku kontrolu.

Kulturni sadržaji

Jedan od prijedloga odnosi se na povećanje zastupljenosti naučno-obrazovnog, kulturno-umjetničkog, dokumentarnog i dječijeg programa na televizijama s nacionalnom frekvencijom. Studentska lista predlaže da ovi sadržaji čine najmanje 30 posto ukupnog godišnje emitiranog programa.

Ova obaveza bila bi uvjet za dobijanje novih i obnavljanje postojećih dozvola za nacionalnu frekvenciju, a detaljna pravila bila bi uređena zakonom.

Planom je predviđeno i da se izmjenama Zakona o oglašavanju omogući besplatno oglašavanje kulturnih sadržaja. Škole, ustanove kulture i umjetnička udruženja dobili bi prijedlog obaveznog protokola o saradnji, dok bi ustanove kulture morale organizirati besplatne programe za djecu i mlade.

Poseban dio prijedloga odnosi se na manja mjesta i sela. Studentska lista najavljuje proširenje mreže lokalnih kulturnih centara i domova kulture, uz poseban budžetski fond namijenjen obnovi postojećih objekata i organiziranju besplatnih programa.

Medijske reforme

U dijelu plana koji se odnosi na medije, Studentska lista navodi da nijedan centar moći, bilo da je riječ o vlasti, vlasnicima medija ili distributerima, ne bi smio imati kontrolu nad javnim informacijama.

Predložene su izmjene medijskog sistema kojima bi se, kako se navodi, riješila pitanja prikrivene kontrole medija, korištenja javnog novca za nagrađivanje medija koji se smatraju podobnim, kao i utjecaja distributera na dostupnost televizijskih kanala široj publici.

U dokumentu se ističe da bi svako pravilo moralo imati jasno određeno tijelo nadležno za nadzor, rokove za provođenje i mehanizam za provjeru rezultata.

Kao primjeri problema koje bi novi propisi trebali rješavati navedeni su slučajevi novinara kojima je naređeno da objave neistinite informacije, građana koji su meta lažnog izvještavanja, lokalnih redakcija kojima su uskraćena javna sredstva i televizijskih kanala koji su uklonjeni iz ponude distributera,piše Avaz

Rokovi provedbe

Studentska lista predlaže da se zakonski paket usvaja tokom dvije godine, uz redovnu i detaljnu provjeru njegove primjene do isteka četvrte godine.

Prijedlozi o reality programima, većem udjelu kulturnih sadržaja i promjenama medijskih zakona dio su šireg plana od 11 tačaka kojim Studentska lista predstavlja svoje prioritete za reforme u Srbiji.

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