Zmajevi u petak lete za Štokholm, do tada će trenirati na Grbavici i Koševu

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine priprema se za utakmice 5. i 6. kola Lige nacija, u kojima će odmjeriti snage sa selekcijama Švedske i Rumunije.Okupljanje reprezentativaca počelo je danas, a prve medijske aktivnosti planirane su za sutra, kada će naši fudbaleri s početkom u 12:30 davati izjave za medije.

Zmajevi će od 17 sati trenirati na stadionu Grbavica u Sarajevu, što će mediji moći pratiti prvih 15 minuta.

Isti raspored medijskih aktivnosti predviđen je i za srijedu, 11. novembra, kada će reprezentativci u 12:30 sati ponovo biti na raspolaganju novinarima u hotelu Malak, dok će trening od 17 sati biti održan na stadionu Asim Ferhatović-Hase i bit će zatvoren za javnost.

U četvrtak, 12. novembra, također su planirane izjave za medije u 12:30 sati, a posljednji trening u Sarajevu bit će održan od 17 sati na stadionu Asim Ferhatović-Hase. Predstavnici medija moći će prisustvovati prvih 15 minuta treninga.

Nakon toga reprezentacija BiH putuje u Švedsku, gdje je u petak, 13. novembra, na programu press konferencija u 18:30 sati na stadionu Strawberry Arena u Solni, u blizini Stockholma. Trening Zmajeva zakazan je za 19 sati, a bit će otvoren za medije prvih 15 minuta.

Utakmica između Švedske i Bosne i Hercegovine igra se u subotu, 14. novembra, s početkom u 20:45 sati na stadionu Strawberry Arena.

Nakon povratka u Bosnu i Hercegovinu, reprezentativci će nastaviti pripreme za duel protiv Rumunije. U nedjelju, 15. novembra, neće biti medijskih aktivnosti, dok su za ponedjeljak, 16. novembra, planirane press konferencije i trening.

Press konferencija reprezentacije BiH bit će održana u 11 sati u prostorijama NFS BiH, dok će Zmajevi od 18 sati trenirati na stadionu Asim Ferhatović-Hase u Sarajevu. Trening će biti otvoren za medije prvih 15 minuta,pišu Vijesti

Istog dana, s početkom u 20:30 sati, press konferenciju će održati i reprezentacija Rumunije na stadionu Bilino polje u Zenici.

Druga utakmica Zmajeva u ovom reprezentativnom ciklusu na rasporedu je u utorak, 17. novembra, kada će Bosna i Hercegovina na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Rumuniju s početkom u 20:45 sati.

Facebook komentari