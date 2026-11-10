Poskupljenje struje nova u nizu opasnih odluka: Brza smjena vlasti jedini način za spas ekonomije?!

Privreda FBiH je pred novim udarom nakon odluke menadžmenta Elektroprivrede BiH da rezultate lošeg poslovanja pokuša ublažiti rastom cijena struje za 26 do čak 31 posto. Nove cijene električne energije iz EPBiH pravdaju tržišnim kretanjima i referentnim cijenama na regionalnim tržištima. Tako je, nakon niza destruktivnih odluka odlazeće vlasti, nastala još jedna koja ozbiljno prijeti bh. ekonomiji.Nekoliko godina

Poznato je da je u posljednjih nekoliko godina BiH od izvoznika, postala uvoznik struje, ali pad proizvodnje ne može biti alibi da se javna kompanija, zadužena za proizvodnju, distribuciju i stabilno snabdijevanje, pretvori u klasičnog trgovca. Drastično poskupljenje struje bilo bi dodatni teret kojeg bi privreda teško podnijela.

– To je suludo destruktivan potez odlazećih vlasti i trebao bi biti najveći poticaj da se hitno formiraju nove vlasti i spriječe dalje štetne posljedice za privredu. Čovjek se zapita i da li se ovo namjerno radi kako bi se dodatno narušila ekonomska situacija i otežalo novim vladama – kaže ekonomski analitičar Igor Gavran.

Dodaje da bi najavljeno poskupljenje donijelo ogromnu štetu privredi, ali bi se odrazilo na cijene svih proizvoda i usluga.

Javna firma

– Opravdanja EPBiH su nebuloze, jer njihovi troškovi proizvodnje se ne mijenjaju na berzama. Oni nisu privatna komercijalna firma nego javna i njihova funkcija nije da se iživljavaju na kupcima radi profita nego da osiguraju redovno i stabilno snabdijevanje po najpovoljnijim uslovima. Njihovo cjelokupno poslovanje je netržišno – upravu imenuju političke partije, od čistačice do direktora zapošljavanje je preko veze, nezavisni su od stručnosti, javne nabavke i troškovi poslovanja se dave u korupciji i zloupotrebama, a direktno krše zakone unutar koncerna neplaćanjem poreza i doprinosa i urušavanjem rudnika – ističe Gavran.



Snježana Kopruner, istaknuta bh. poduzetnica, direktorica kompanije GS-TMT iz Travnika, kaže da je realno očekivati da se cijena električne energije za nekoliko godina izjednači s evropskom.Za slučaj kad ne proizvodimo dovoljno trebamo struju kupovati, a cijena je definirana berzom. EPBiH treba pod hitno restrukturirati, reorganizirati i optimizirati broj radnika. Treba samo vidjeti da se potkapacitirani političari i rukovodioci koji vode taj sektor, zamijene sa stručnjacima koji vide rješenje i mogu ga provesti – ističe Kopruner,piše Avaz

Nestručno upravljanje

Manjak uglja, slaba hidrologija, zastarjela postrojenja i rast tržišnih cijena uzroci su pritiska na troškove EPBiH, kaže stručnjak za energetiku Almir Bečarević, te dodaje da svemu treba dodati i finansijske gubitke i probleme s likvidnošću, te nedovoljna ulaganja u nove proizvodne kapacitete.

– Sve navedeno posljedica je dugogodišnjih problema u poslovanju i nedovoljno efikasnog upravljanja elektroenergetskim sektorom. Kadrovska problematika predstavlja rezultat nestručnog upravljanja u JP EPBiH. Za sve navedeno vlast treba snositi odgovornost – ističe Bečarević.

Facebook komentari