U stravičnoj nesreći u Norveškoj poginuo 12-godišnji Ibrahim porijeklom iz BiH

Dvanaestogodišnji Ibrahim Mujanović, porijeklom iz Ljubuškog, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak ujutro na autoputu E18 u Norveškoj. Automobil u kojem se nalazila njegova porodica proklizao je i prevrnuo se na krov.

Policija je dojavu o nesreći dobila 5. novembra u 6:27 sati, a na mjesto događaja upućene su hitne službe.

Porodica u automobilu

Nesreća se dogodila na dionici autoputa E18 između čvorova Bommestad i Ringdal, u smjeru Sandefjorda. U vozilu je bilo osam članova porodice iz Kristiansanda – dvoje odraslih i šestero djece školskog uzrasta.

Ibrahim je preminuo na mjestu nesreće, što su potvrdili ljekari. Jedno dijete zadobilo je teške povrede i helikopterom je prevezeno u bolnicu Ullevål u Oslu. Policija je naknadno saopćila da je njegovo stanje stabilno i da nije životno ugroženo.

Ostali članovi porodice prevezeni su u bolnicu u Tønsbergu. Ime stradalog dječaka objavila je norveška policija uz saglasnost njegove porodice.

Bio učenik sedmog razreda

Ibrahim je pohađao sedmi razred škole Vågsbygd u Kristiansandu, koju pohađaju i troje njegove braće i sestara.

Direktorica škole Ellinor Skaiaa Aas opisala ga je u izjavi za norveške medije kao divnog dječaka koji je bio veoma voljen među školskim drugovima.Naše misli su s porodicom. Bio je sjajan dječak i nedostajat će nam – rekla je.

Prema pisanju portala Ljubušaci.com, porodica Mujanović porijeklom je iz Ljubuškog, a već duže vrijeme živi u Kristiansandu u Norveškoj,piše Avaz

Facebook komentari