Kineski trgovinski suficit premašio bilion dolara: Izvoz obara rekorde

Prema podacima koje su u utorak objavile kineske carinske vlasti, suficit je u periodu od januara do oktobra dosegao oko 1,04 biliona dolara.

I izvoz i uvoz nadmašili su očekivanja analitičara u oktobru; izvoz je porastao za 35,2% u odnosu na isti period prethodne godine, dok je uvoz zabilježio rast od 41,6%.

Jedan od pokretača snažnog kineskog izvoza je procvat vještačke inteligencije (AI), koji je potaknuo kontinuiranu potražnju u inostranstvu za kineskom tehnologijom i električnim proizvodima neophodnim za širenje infrastrukture za vještačku inteligenciju.

Istovremeno, povećana nabavka sirovina doprinijela je rastu kineskog uvoza.

Očekuje se da će ogroman kineski trgovinski suficit izazvati dodatno nezadovoljstvo među trgovinskim partnerima te zemlje,pišu Vijesti

Izvoz u Njemačku, najveću evropsku ekonomiju, porastao je u oktobru za 33,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine, dok je uvoz iz Njemačke pao za 2,6%.

Peking se oslanja na inostranu potražnju kako bi osigurao da njegova ekonomija ostane na putu ka ostvarenju ciljanog rasta od 4,5% do 5% u ovoj godini.

Pad uvoza iz Evrope također odražava slabu potražnju unutar Kine. S druge strane, prema carinskim podacima, uvoz iz Sjedinjenih Američkih Država, jugoistočne Azije i Afrike u oktobru je porastao za između 35% i 42%.

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