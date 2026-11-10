Rumunija oslabljena pred gostovanje u Zenici

Selektor Gheorghe Hagi neće moći računati na Valentina Mihăilă i Nicolaea Stanciua, koji su zbog povreda otkazali dolazak na reprezentativno okupljanje.

Fudbalski savez Rumunije potvrdio je da obojica imaju problema s mišićima te da se neće uspjeti oporaviti na vrijeme za posljednja dva susreta grupne faze.

Stanciu je osjetio bolove u lijevom listu tokom sedmice uoči nedjeljne utakmice u Kini. Zbog toga nije mogao trenirati punim intenzitetom, a stanje mu se dodatno pogoršalo tokom susreta, zbog čega je zamijenjen u završnici, prenosi rumunski Informat.

S druge strane, Mihăilă je povrijedio mišić desnog lista na subotnjem treningu, pa se nije našao ni u sastavu Rizespora za utakmicu zakazanu za ponedjeljak.

Nakon što je ostao bez dvojice reprezentativaca, selektor Gheorghe Hagi odlučio je naknadno pozvati Rareșa Ilieja, fudbalera italijanske Mantove.

Rumuniju u novembarskom reprezentativnom terminu očekuju dvije važne utakmice u Ligi nacija,pišu Vijesti

Prvo će 14. novembra od 20:45 sati ugostiti Poljsku na Nacionalnoj areni u Bukureštu, dok će tri dana kasnije, 17. novembra, gostovati Bosni i Hercegovini.

Susret protiv Zmajeva bit će odigran na stadionu Bilino polje u Zenici, također s početkom u 20:45 sati.

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