Norveška prihod od meča protiv Izraela koristi za pomoć Gazi

Norveški nogometni savez najavio je partnerstvo s nevladinom zdravstvenom organizacijom uoči utakmice između Norveške i Izraela 11. oktobra u Oslu. Sve ulaznice su rasprodane, a ukupna donacija vrijedit će stotine hiljada dolara.

„Novac je namijenjen pomoći organizaciji na terenu u Gazi i okolnim područjima pogođenim ratom“, navodi se u izjavi Saveza.

Norveška je prošli mjesec obećala pomoći Palestincima novcem za nogomet, nakon što Izrael nije imao gotovo nikakvog pritiska iznutra sporta da bude suspendiran ili bojkotiran od eskalacije sukoba u Gazi u oktobru 2023.

Iz sigurnosnih razloga, Izrael sudjeluje u evropskim natjecanjima otkako je primljen u Europsku nogometnu uniju (UEFA) 1994. godine.

Rusija je suspendirana iz međunarodnih natjecanja u februaru 2022. nakon napada na Ukrajinu, budući da je niz članica UEFA-e odbio igrati protiv klubova i reprezentacija iz Rusije.

The Norwegian Football Federation has announced that proceeds from the Norway-Israel World Cup 2026 qualifying match would be given to Doctors Without Borders (MSF) to help it alleviate “humanitarian suffering” in Gaza pic.twitter.com/Mplr8YU4r4 — Middle East Eye (@MiddleEastEye) September 16, 2025

„Kao članica FIFA-e i UEFA-e, naša udruga mora se baviti sudjelovanjem Izraela u natjecanjima. Istovremeno, ne možemo i nećemo biti ravnodušni prema humanitarnoj patnji u regiji, posebno prema nesrazmjernim napadima na civile u Gazi “, rekla je predsjednica Norveškog nogometnog saveza Lisa Klavenes.

Nije poznato koliko će Udruga zaraditi od prodaje 23.000 ulaznica za utakmicu na stadionu Ulevol, gdje će biti ojačane zaštitne mreže.

Dodatnih tri milijuna norveških kruna, odnosno 305.000 dolara, obećala je jedna od najvećih investicijskih tvrtki u zemlji, a identitet donatora poznat je organizaciji Liječnici bez granica, navodi se u objavi.

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza Gabriele Gravina danas je govorio o izazovima utakmice protiv Izraela 14. listopada u Udinama.

„Svi smo vrlo svjesni osjetljivosti talijanskog javnog mnijenja prema ovoj utakmici. Brinemo o ljudskom dostojanstvu, pa nas ono što se događa u Palestini jako boli“, rekao je Gravina za državni radio.

Gravina, koji je ujedno i potpredsjednik UEFA-e, rekao je da će Talijanski savez, u suradnji s europskom kućom nogometa, prije utakmice “raditi na humanitarnim inicijativama”.

Prošli mjesec u Udinama je odigran Europski Superkup između Paris Saint-Germaina i Tottenhama, a na utakmici su bili istaknuti transparenti “Prestanite ubijati djecu” i “Prestanite ubijati civile”.

Facebook komentari