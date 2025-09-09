Ako BiH izbaci Austriju, Ragnick će podnijeti ostavku

Ako ne uspije, neće nastaviti. To je jasno rekao – rekao je Pröll Austrijskoj novinskoj agenciji uoči kvalifikacijske utakmice u utorak navečer u Bosni i Hercegovini,pišu Vijesti

Austrija je pobijedila u prve tri utakmice i zaostaje tri boda za Bosnom i Hercegovinom, koja je odigrala utakmicu više i pobijedila u sve četiri.

Pobjednik grupe se direktno kvalifikuje za turnir 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, dok drugoplasirane ekipe dobijaju još jednu šansu putem baraža, za koji bi Rangnick također bio dostupan.

Pröll je rekao da Rangnick ima ugovor do Svjetskog prvenstva i da do sada nije bilo razgovora o tome šta će se tada dogoditi, a razgovori će se održati kada za to dođe vrijeme. Rangnick je na čelu tima od 2022. godine.

– Puni fokus je na uspjehu u narednim sedmicama kako bismo ostvarili ovaj cilj – rekao je Pröll.

