Fudbal

Ako BiH izbaci Austriju, Ragnick će podnijeti ostavku

3.7K  
Objavljeno prije 44 minute

Ralf Rangnick će odstupiti s mjesta selektora austrijske reprezentacije ako se ne uspiju kvalificirati za Svjetsko prvenstvo sljedeće godine, rekao je šef nadzornog odbora domaćeg saveza ÖFB, Josef Pröll.

Ako ne uspije, neće nastaviti. To je jasno rekao – rekao je Pröll Austrijskoj novinskoj agenciji uoči kvalifikacijske utakmice u utorak navečer u Bosni i Hercegovini,pišu Vijesti

Austrija je pobijedila u prve tri utakmice i zaostaje tri boda za Bosnom i Hercegovinom, koja je odigrala utakmicu više i pobijedila u sve četiri.

Pobjednik grupe se direktno kvalifikuje za turnir 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, dok drugoplasirane ekipe dobijaju još jednu šansu putem baraža, za koji bi Rangnick također bio dostupan.

Pröll je rekao da Rangnick ima ugovor do Svjetskog prvenstva i da do sada nije bilo razgovora o tome šta će se tada dogoditi, a razgovori će se održati kada za to dođe vrijeme. Rangnick je na čelu tima od 2022. godine.

– Puni fokus je na uspjehu u narednim sedmicama kako bismo ostvarili ovaj cilj – rekao je Pröll.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh