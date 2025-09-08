Poznat sudija za susret Zrinjskog i Sarajeva

Sudijska postava za duel na stadionu Pod Bijelim brijegom je potvrđena, a glavni arbitar će biti Luka Bilbija iz Prijedora.

Zrinjski i Sarajevo konačno će odigrati svoj zaostali meč iz prvog kola WWin lige Bosne i Hercegovine, a utakmica je zakazana za srijedu, 10. septembar 2025. godine u 20:00 sati na stadionu u Mostaru, uz direktan prenos na Arena Sportu,pišu Vijesti

Poznata su i sudijska imena koja će voditi jedan od najzvučnijih duela bh. fudbala. Glavni sudija bit će Luka Bilbija iz Prijedora, dok će mu pomagati Senad Ibrišimbegović iz Travnika i Hasan Nanić iz Bužima.

Četvrti sudija bit će Mario Pejić iz Gruda, dok će ulogu VAR sudije obavljati Antonio Tomić iz Kreševa, a AVAR će biti Josip Ćolić iz Kupresa.

Delegat utakmice bit će Amir Hadžić iz Velike Kladuše, a posmatrač suđenja Radoslav Vukasović iz Trebinja. Za bezbjednost je zadužen Anto Livančić iz Viteza.

