Trener evropskog prvaka slomio ključnu kost vozeći bicikl: Morat će na operaciju

Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrike (Enrique) doživio je nesreću vozeći bicikl i morat će na operaciju zbog preloma ključne kosti, potvrdio je francuski klub.

Iz PSG-a nisu precizirali koliko će španski stručnjak biti odsutan, ali je naglašeno da će operacija biti obavezna. Nesreća se dogodila tokom jedne od njegovih redovnih vožnji, jer je Enrike poznat kao strastveni ljubitelj biciklizma još od završetka svoje igračke karijere 2004. godine, prenose agencije.

Španski trener nerijetko učestvuje i na međunarodnim biciklističkim utrkama, a sport na dva točka za njega je više od hobija – dio svakodnevnice.

Paris Saint-Germain u nedjelju, 14. septembra, očekuje meč protiv Lensa.

Facebook komentari