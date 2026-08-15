BiH

U Bosni i Hercegovini danas sunčano

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Objavljeno prije 2 sata

Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 °C

 Nebo - InfoSvijet

U Bosni i Hercegovini danas sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočniJutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 37 °C,piše Avaz

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 31 °C.


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