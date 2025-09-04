SLUŽBENO: Kenan Đuliman na posudbi u NK Neretvanac

Kenan je jedan od perspektivnih fudbalera iz omladinske škole Rođenih. Svakako da je kontinuitet nastupa od velikog značaja za njegov razvoj, te su Rođeni u dogovoru sa fudbalerom odlučili da kroz ovu posudbu dobije priliku da se dodatno okuša u seniorskom fudbalu i tako napravi novi iskorak u svojoj karijeri.

Sigurno da će boravak u redovima Neretvanca biti od velike koristi našem mladom fudbaleru, jer će rad i takmičarski ritam u seniorskoj konkurenciji pomoći Kenanu da dodatno izgradi iskustvo i samopouzdanje.

FK Velež će i dalje pratiti njegov napredak, a uvjereni smo da će Đuliman ovo razdoblje iskoristiti na najbolji mogući način i spreman se vratiti u redove Rođenih kako bi u budućnosti dao doprinos našem timu.

Kenanu želimo puno sreće, zdravlja i uspjeha u novom Klubu, uz želju da opravda očekivanja i potvrdi potencijal koji posjeduje, piše FK Velež

Sretno Keno!

Facebook komentari