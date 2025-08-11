Fudbal

FK Sarajevo objavilo: “Legenda se vratila”

1.5K  
Objavljeno prije 4 minute

Najtrofejniji trener u historiji FK Sarajevo preuzima komandnu poziciju s jasnom misijom: nastavi graditi pobjednički duh, poručuju

FK Sarajevo na svojoj Facebook stranici objavilo je vijest da je Husref Musemić imenovan za šefa stručnog štaba.

– FK Sarajevo s ponosom i velikim zadovoljstvom obavještava javnost da je Husref Musemić imenovan za novog šefa stručnog štaba.

Legenda se vratila.

Najtrofejniji trener u historiji FK Sarajevo preuzima komandnu poziciju s jasnom misijom: nastavi graditi pobjednički duh.

Musemić je sa FK Sarajevo kao trener osvojio četiri trofeja: dvije šampionske titule i dva trofeja Kupa Bosne i Hercegovine.

Povratkom Husrefa Musemića, nastavljamo graditi snagu kolektiva i šampionsko Sarajevo – poručili su.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh