FK Sarajevo objavilo: “Legenda se vratila”

FK Sarajevo na svojoj Facebook stranici objavilo je vijest da je Husref Musemić imenovan za šefa stručnog štaba.

– FK Sarajevo s ponosom i velikim zadovoljstvom obavještava javnost da je Husref Musemić imenovan za novog šefa stručnog štaba.

Legenda se vratila.

Najtrofejniji trener u historiji FK Sarajevo preuzima komandnu poziciju s jasnom misijom: nastavi graditi pobjednički duh.

Musemić je sa FK Sarajevo kao trener osvojio četiri trofeja: dvije šampionske titule i dva trofeja Kupa Bosne i Hercegovine.

Povratkom Husrefa Musemića, nastavljamo graditi snagu kolektiva i šampionsko Sarajevo – poručili su.

Facebook komentari