Fudbaleri Bosne i Hercegovine pobijedili su Rumuniju u Bukureštu 0:1, ali mnogim navijačima ostala je zabrinutost zbog povrede Edina Džeke.

