Koliko će ovog ljeta koštati odmor na hrvatskoj obali: Ovo su cijene smještaja

Uoči početka sezone tek je poneki avion na nebu, a prve rezervacije pokazuju da dio turista bira dolazak u proljetnim mjesecima zbog nižih cijena.

“Platili smo samo 60 eura za noć i to apartman sa šest kreveta. Imamo cijeli prostor samo za sebe”, ispričao je John iz SAD-a, koji je Hrvatsku posjetio u martu, kada nema gužvi, piše portal Nove TV.

Najviše gostiju iz regiona

Iako sezona još nije počela, u Splitu već borave turisti. Najviše ih je iz Bosne i Hercegovine i Slovenije, a slijede Nijemci i Amerikanci – gosti s dva važna tržišta koja i ovog ljeta očekuju u velikom broju.

Međutim, jedno od glavnih pitanja ostaje cijena smještaja.

Prema trenutnim rezervacijama, oni koji žele rezervirati privatni smještaj za dvije osobe na dvije noći početkom jula mogu očekivati prosječne cijene:

Pula: oko 206 eura

Pag: oko 250 eura

Split: oko 265 eura

Hvar: oko 275 eura

Dubrovnik: oko 225 eura

Apartmani još nisu popunjeni

Iznajmljivači kažu da je dio apartmana još uvijek prazan jer se turisti sve češće odlučuju za last minute rezervacije.

“Prvi i drugi mjesec budu tri ili četiri dana bez rezervacija ako nema dužih boravaka. Ove godine nisam imala sreće u tom periodu, ali od trećeg do sedmog mjeseca već ima više upita”, rekla je iznajmljivačica Snježana Labrović.

Prema riječima Hane Matić iz udruženja Spasimo male iznajmljivače, u Splitu je maj tradicionalno nešto slabiji mjesec, ali se tokom jula i augusta očekuje potpuna popunjenost kapaciteta.

“Split će biti apsolutno pun kroz juli i august i tu se ne očekuju neke bitnije promjene”, kazala je Matić.

Hoće li Jadran postati preskup?

Ipak, turistički sektor upozorava da globalne okolnosti mogu utjecati na sezonu.

“Ne možemo se dovesti u situaciju da na nekim nama tradicionalnim tržištima Hrvatska postaje na neki način skupa”, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Mnogi smatraju da je odmor na moru već sada preskup za domaće stanovništvo.

“Naravno da svako ima prilike otići na more, ali pitanje je koliko i gdje. Primanja nisu takva da zadovoljavaju sve potrebe građana”, rekla je Vjera iz Splita.

Ipak, pojedini turisti smatraju da hrvatska obala i dalje nudi jedinstveno iskustvo.

“Ovdje je bolje nego u Dubaiju. Bio sam tamo nekoliko puta, ali ono što imate ovdje nema svugdje”, rekao je Ilir iz Njemačke.

Uz povoljnije cijene van glavne sezone i pažljivo planiranje troškova, mnogi se nadaju da će i ove godine uspjeti provesti barem nekoliko dana na Jadranu.

