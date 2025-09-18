Veliki skandal: Hrvati deportovali evropskog prvaka u Srbiju

Evropski šampion u hrvanju Emin Sefešaev (Sefershaev) deportovan je u Srbiju iz Zagreba zbog čega je nastao veliki skandal.

Sefešaev je stigao u Zagreb kako bi nastupio na Svjetskom prvenstvu u hrvanju, ali su mu tamošnje vlasti poručile da mu je viza nevažeća.

Ovaj hrvač, koji je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Bratislavi 2025. godine u kategoriji do 55 kilograma grčko-rimskim stilom, bio je primoran najprije razgovarati s policijom u hotelu, a potom je odveden u policijsku stanicu gdje je ispitivanje nastavljeno.

Mučnu situaciju prekinuo je predsjednik Svjetske hrvačke organizacije Nenad Lalović, koji je lično došao u policijsku stanicu i insistirao da Sefešaev bude deportovan u Beograd, što se na kraju i dogodilo uz njegovu pomoć.

Ruski mediji negiraju da je njihov sportista imao bilo kakvu nevažeću dokumentaciju i izražavaju čuđenje zbog ponašanja hrvatskih vlasti.

