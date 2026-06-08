Nostalgija i mediteranski ugođaj: Širokobriježanka Marijana Soldo objavila prvijenac “Vrati mi ljubav”

Ova lagana, ljetna i emotivna pjesma, puna topline i nostalgije osvaja već na prvo slušanje. Soldo, koja posjeduje jedinstven i snažan glas, na najljepši način je iznijela stihove koje je napisao Feđa Imamović, kompozitor i tekstopisac čiji se rad veže za kvalitetne i pjesme koje traju. Ovaj singl je tek početak njihove saradnje.

– Marijana je vokal koji autoru otvara ogroman prostor. Ona može otpjevati gotovo sve, od najnježnijih, intimnih emocija do velikih, zahtjevnih balada. Kada imate takav glas ispred sebe, onda vas to tjera da pišete bolje, iskrenije i kvalitetnije. Sa Marijanom radimo pjesme koje imaju prizvuk nekih ljepših vremena, kada su melodija, tekst i interpretacija bili najvažniji. To su pjesme koje imaju kvalitet i ostaju dugo u srcima slušatelja – kaže Feđa Imamović.

Kako dalje ističe, Soldo posjeduje sve predispozicije da postane jedno od istaknutih novih imena regionalne muzičke scene.

– Osim izuzetnog vokala, ona ima pojavu, eleganciju i ono nešto što se ne može naučiti. Marijana nije samo pjevačica koja dobro pjeva, ona je kompletna umjetnica, akademska slikarka, žena istančanog ukusa i snažne unutrašnje estetike. Njen umjetnički put do sada je bio vezan i za duhovnu muziku, kroz koju je razvijala poseban odnos prema emociji, interpretaciji i smislu svake otpjevane riječi. Kao akademska slikarka, ona muziku doživljava gotovo vizualno, kroz boje, atmosferu, detalje i unutrašnje slike – govori kompozitor i tekstopisac.

Pjesma „Vrati mi ljubav“ okupila je i snažnu produkcijsku ekipu. Suzana Branković je otpjevala prateće vokale, dok je za mix i mastering bio zadužen Saša Dinić, jedan od najistaknutijih producenata na regionalnoj sceni i stalni saradnik Feđe Imamovića. Njegov prepoznatljiv osjećaj za moderan, čist i snažan zvuk dao je numeri produkcijsku širinu potrebnu za regionalni radijski i digitalni prostor.

Videospot je sniman u Makarskoj, u ambijentu koja savršeno prati ljetni i mediteranski karakter pjesme. Režiju spota potpisuje Muftarts, dok je cijeli projekt realiziran pod produkcijskom palicom DreamLaba, kreativnog tima na čijem čelu stoje Feđa Imamović i Josip Čolić. Time je Marijanin debitantski singl, uz autorski i muzički, dobio i ozbiljan vizualni okvir.

Soldo ne krije zadovoljstvo zbog početka saradnje sa Imamovićem, za kojeg kaže da je genijalac u načinu na koji osjeti pjevača i napiše pjesmu koja mu potpuno pripada.

– Feđa je čovjek nevjerovatne energije i senzibiliteta. Napisao je neke od najljepših pjesama koje sam ikada otpjevala. Svaka od njih nosi posebnu emociju i s nestrpljenjem čekam da ih predstavim publici. “Vrati mi ljubav” je samo početak, a ono što slijedi bit će još veće iznenađenje. Imamo i velike balade, pjesme snažne emocije i ozbiljne interpretacije, i zaista vjerujem da će publika osjetiti koliko smo iskreno radili – zaključuje hercegovačka umjetnica.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari