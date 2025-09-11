Halid Bešlić objavio novu pjesmu posvećenu supruzi Sejdi: “Još si mlada, još si lijepa kao nekad”

Legendarni Halid Bešlić danas je tačno u 16 sati objavio svoju novu pjesmu posvećenu supruzi Sejdi, čime je ispunio ono što je prethodno najavljeno na njegovom zvaničnom Facebook profilu, ali i što je danima budilo emocije kod fanova širom regiona.Ova emotivna balada nosi snažnu poruku vječne ljubavi, a stihovi: „Još si mlada, još si lijepa kao nekad, Sejdo“ već sada su izazvali lavinu reakcija i komentara na društvenim mrežama.

Tekst pjesme potpisuje renomirani hitmejker Fahrudin Pecikoza, dok produkciju potpisuje Aleksandar Milić Mili, koji je i ranije govorio koliko mu znači saradnja s Halidom. Kako je istakao, pjesma je nastala iz stvarne i duboke emocije, inspirisana čvrstom vezom Halida i njegove supruge Sejde, koju pjevač ne krije ni u javnim nastupima.

Halid je godinama u intervjuima isticao koliko mu je Sejda bila oslonac kroz karijeru i život.

Fanovi su s nestrpljenjem čekali trenutak objave – i po prvim reakcijama jasno je da Halid još jednom ima veliki hit, ali i pjesmu koja će, kako mnogi komentarišu, ući u antologiju ljubavnih balada bh. muzičke scene.

Podsjetimo, Mili je za “Avaz” rekao da ovim činom želi da izmami osmijeh Halidu u trenutku kada prolazi kroz težak životni period.

