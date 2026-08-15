Glumci i poznata lica na otvorenju SFF-a: Evo šta su poručili

Svečanim otvaranjem u Narodnom pozorištu večeras je počeo 32. Sarajevo Film Festival koji donosi 250 filmova iz cijelog svijeta, od čega će u takmičarskim selekcijama biti prikazan 51 novi film iz jugoistočne Evrope, a od toga će čak 21 imati premijeru.Uoči svečanog otvorenja zabilježili smo izjave nekih od glavnih aktera, glumaca, ali i ljudi iz showbiza. Pogledajte šta su poručili.Uvod u 32. SFF bila je sinoćnja predfestivalska projekcija restaurisane verzije filmskog klasika “Žena s krajolikom” Ivice Matića, a Festival je večeras zvanično otvorila projekcija filma “Očevina” reditelja Pavela Pavlikovskog.

Žiri Takmičarskog programa – igrani film 32. Sarajevo Film Festivala čine Emily Watson (predsjednica), Igor Bezinović, Sara Klimoska, Matthijs Wouter Knol i Athina Rachel Tsangari.

Na ovogodišnjem SFF-u nagrada Počasno Srce Sarajeva bit će dodijeljena Emily Watson, Emiru Hadžihafizbegoviću, Woodyju Harellsonu, Asgaru Farhadiju i Diegu Luni.

U narednih osam festivalskih dana SFF će ponuditi bogat program koji osim projekcija i takmičarskih selekcija, uključuje premijere, razgovore s autorima i prateće događaje.

Posebno mjesto na 32. SFF-u imat će Dječiji program i TeenArena, kao i programi posvećeni ljudskim pravima, suočavanju s prošlošću te međunarodnim partnerstvima, među kojima posebno mjesto zauzima saradnja s Doha Film Institutom.

Ovogodišnji Sarajevo Film Festivala zatvorit će film “Ničija zemlja” Danisa Tanovića koji je Bosni i Hercegovini donio nagradu Oscar.

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