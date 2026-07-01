Anđelina Džoli prvi put otvoreno o ljubavi nakon razvoda

U razgovoru za “Yahoo Entertainment”, povodom promocije novog filma “Couture”, priznala je da je upravo rad na tom ostvarenju podstakao da preispita vlastiti privatni život i razmisli o tome koliko je zanemarila svoje lične potrebe.

Kćerke je podstakle da ponovo misli na sebe

Džolijeva je rekla da su joj odrasle kćerke pomogle da na drugačiji način sagleda život, jer je kroz njihove razgovore shvatila šta želi da one zadrže u svom životu, ali i šta je ona sama tokom godina izgubila. Nova životna faza poslije teških godina

Glumica je naglasila da danas, u šestoj deceniji života, ne razmišlja o starenju, već o tome da “ponovo počne da živi”,piše Nezavisne

Dodala je da osjeća kako je život donekle slomio, ali da sada želi da pronađe novu slobodu i vrati dio sebe koji je godinama bio potisnut.

Njena majka Maršelin Bertran preminula je 2007. godine od posljedica raka dojke i jajnika, a upravo se i njen novi film bavi temom suočavanja sa dijagnozom raka dojke.

Razvod koji je godinama punio naslovnice

Anđelina Džoli i Bred Pit razveli su se nakon što je glumica 2016. godine podnijela zahtjev za razvod, pozivajući se na nepomirljive razlike i tražeći starateljstvo nad njihovo šestoro djece.

Njihov razvod i dugotrajni sudski sporovi oko starateljstva i zajedničke imovine godinama su bili među najpraćenijim temama u Holivudu, a posljednjih godina nekoliko njihove djece odlučilo je da u javnosti više ne koristi prezime Pit.

Iako su mediji često povezivali Džolijevu s različitim poznatim muškarcima, ona je sada prvi put jasno potvrdila da od razvoda nije imala novu romantičnu vezu, navodi “BuzzFeed”.

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