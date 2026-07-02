Rano jutros zabilježen je zemljotres u blizini Mostara

Područje u blizini Mostara rano jutros pogodio je slabiji zemljotres jačine 2,5 stepeni po Richterovoj skali.

Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), podrhtavanje tla registrovano je u 4.27 sati,pišu Vijesti

Zemljotres je imao magnitudu od 2,5 stepeni, a hipocentar je bio na dubini od 11 kilometara.

Epicentar je lociran oko osam kilometara sjeveroistočno od Mostara, odnosno približno 64 kilometra jugozapadno od Sarajeva.

S obzirom na slab intenzitet potresa, ne očekuju se materijalna oštećenja niti ozbiljnije posljedice po objekte ili stanovništvo.

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