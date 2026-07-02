BiH

Barbarez kroz jecaj i suze: Idemo dalje, volimo vas

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Objavljeno prije 2 sata

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu porazom od selekcije Sjedinjenih Američkih Država u Santa Clari.

Nakon utakmice, selektor reprezentacije BiH Sergej Barbarez komentarisao je ovu utakmicu.

Selektor je istakao da je svaki poraz bolan, ali da moraju ići dalje.

“Kad izgubite uvijek je tako da nešto fali. Utakmicu gdje smo imali potpuno pod kontrolom, primimo gol našom greškom. Drugo poluvrijeme smo probali sve, ovi momci zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam sretan iako je danas tužan dan”, naveo je Barbarez,pišu Vijesti

Nismo uspjeli doći do poravnanja?

“Teško je ponavljati priče iz Velsa i protiv italije iz Zenice. Bilo je par dobrih situacija, na kraju krajeva primite gol iz slobodnjaka, to je sport.”

Poruka navijačima?

“Volim sve ove ljude što nas podržavaju, cijelu Bosnu i Hercegovinu”, rekao je Barbarez i otišao.


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