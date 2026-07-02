Dirljiv trenutak: Džeko tješio kćerku nakon ispadanja BiH

Nakon poraza i eliminacije fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine sa Svjetskog prvenstva, kamere su zabilježile emotivan trenutak u kojem je kapiten reprezentacije Edin Džeko tješio svoju kćerku Unu.

Dok su igrači napuštali teren vidno razočarani zbog propuštene prilike za nastavak takmičenja, Džeko se uputio ka tribinama gdje je bila njegova porodica. Njegova kćerka nije mogla sakriti emocije, a kapiten ju je zagrlio i pokušao utješiti nakon teške utakmice.

Ovaj prizor ubrzo je privukao veliku pažnju na društvenim mrežama, gdje su mnogi isticali da takvi momenti prikazuju ljudsku stranu profesionalnog sporta. Iza rezultata i statistike stoje porodice koje zajedno sa sportistima proživljavaju svaki uspjeh i svaki poraz.

Edin Džeko je tokom reprezentativne karijere odigrao veliki broj važnih utakmica i ostavio značajan trag u nacionalnom timu. Bez obzira na ishod turnira, podrška navijača nije izostala.

Emocije nakon posljednjeg sudijskog zvižduka još jednom su pokazale koliko nogomet povezuje igrače i njihove najbliže, koji zajedno dijele i radost pobjeda i tugu poraza, pišu Vijesti.

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