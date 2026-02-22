Navijači Borca zviždali na himnu BiH, pa morali tužni napustiti dvoranu: Pogledajte slavlje igrača Bosne nakon pehara

Košarkaši Bosne u Banjoj Luci su deklasirali ekipu domaćeg Borca rezultatom 70:98 i tako došli do titule osvajača Kupa Mirze DelibašićaDo pobjede Bosnu je vodio fenomenalni Majkl Jang sa 26 poena, a Alfonso Plamer je dodao 16.Nakon meča uslijedilo je veliko slavlje, a pehar je podigao Jure Zubac, koji je preuzeo ulogu kapitena od povrijeđenog Harisa Delalića.Domaća publika je bila od samog početka vrlo neprijateljski nastrojena, izviždali su i himnu BiH, no morali su tužni napustiti dvoranu,piše Avaz

Neki su napustili dvoranu i tokom samog meča, drugi odmah po njenom završetku, tako da su košarkaši Bosne mogli na miru da proslave titulu.

