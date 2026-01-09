Kako sačuvati mladolik izgled u pedesetima: Lekcija Angeline Jolie

Dok se nagađa o skupim tretmanima i estetskim zahvatima, stručnjaci otkrivaju da se njena rutina njege kože zapravo temelji na jednostavnim, dosljednim i umjerenim navikama – bez pretjerivanja i drastičnih metoda.

Režim njege

Poznata je po tome što ljepotu ne temelji na slojevima šminke, već na zdravlju kože. Prema riječima dermatologinje dr. Ronde Rend (Rhonde Rand), s kojom sarađuje još od svojih glumačkih početaka, Jolie je vrlo rano uspostavila jednostavan, ali efikasan režim njege.

– Kada je tek započinjala karijeru, došla je s iskrenom željom da sazna kako na najbolji način brinuti o svojoj koži – otkrila je Rend za Refinery29.

Njena rutina temelji se na osnovnim, ali važnim koracima: redovno korištenje kreme sa zaštitnim faktorom (SPF), blago čišćenje lica, prirodni proizvodi, antioksidansi i povremena upotreba glikolne kiseline. Dermatologinja dodaje da Jolie nikada nije imala potrebu za agresivnim tretmanima ili jakim hemijskim preparatima.

– Ne koristi jake pilinge niti invazivne metode. Ima dobru genetiku, ali i pametan pristup – rekla je Rend te dodala:

– S godinama izgleda sve ljepše, upravo zato što njeguje prirodan izgled i ne pribjegava drastičnim mjerama.

Sitni tretmani

Šminku, kako navodi, nosi isključivo kada radi, a nakon snimanja ili javnih nastupa, strogo vodi računa da s lica ukloni svaki trag pudera, rumenila ili maskare. Pored svakodnevne njege i zaštite od sunca, Džoli redovno hidrira kožu, a povremeno se podvrgne tretmanima poput laserskog obnavljanja, koji doprinose svježini i ujednačenom tenu.

jen pristup ljepoti nije glamurozan, ali jeste dosljedan, a upravo ta jednostavnost i prirodnost ono su što Anđelinu Džoli čini bezvremenskom ikonom, prenosi Avaz.

Facebook komentari