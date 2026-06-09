Slučaj “Anja Ljubojević”: Na koja pitanja nema odgovora?

Ključna pitanja i dalje bez odgovora

Anja Ljubojević podnosi ostavku na mjesto potpredsjednice NS RS

Policija još nije objavila rezultate vještačenja krvi i urina niti detalje o sankcijama

NS RS nije odgovorila na pitanja o korištenju službenog vozila van radnog vremena

Javnost i opozicija traže jednak tretman funkcionera i građana pred zakonom

Posebnu pažnju izazvale ranije izjave Ljubojevićeve o bezbjednosti na putevima

“Zatražio sam od Anje Ljubojević da podnese ostavku na mjesto potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, što je ona i prihvatila. Nosioci javnih funkcija i za najmanju neodgovornost moraju snositi najveću odgovornost. Oni koji donose i sprovode zakone moraju ih najviše poštovati”, naveo je Dodik.

Zadatak policije

Istovremeno, slučaj “Ljubojević” nije potpuno rasvijetljen, a što je zadatak policije. U policijskim saopštenjima svakodnevno saznajemo koliko su “obični smrtnici” “naduvali” alkohola i koje su sve prekršaje za volanom počinili, ali kada službeni automobil slupa potpredsjednica NS RS Anja Ljubojević, danima zavlada muk i “pranje ruku”.

Ona je udes skrivila u subotu, van radnog vremena, oko četiri sata, kod nadvožnjaka u izgradnji u Trnu, kod Laktaša, ali se i dalje ne zna koliko je pila i koliko brzo vozila, te koliku će joj kaznu “odrezati” policija.

Šta kažu u policiji

“Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode juče oko 20 časova lice F.V. iz Banjaluke, jer je upravljajući putničkim vozilom učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi sa materijalnom štetom, a ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je prisustvo od 2,22 g/kg alkohola u organizmu”, saopšteno je u ponedjeljak iz Policijske uprave Banjaluka, s tim što je ovdje riječ o nekom “običnom” vozaču.

Isti dan smo ovu policijsku upravu pitali, između ostalog, za koje prekršaje će biti kažnjena Anja Ljubojević, o kolikim kaznama je riječ te da li je kod nje rađena provjera prisustva alkohola i drugih nedozvoljenih supstanci u organizmu i, ukoliko jeste, šta je utvrđeno, ali odgovore, pretpostavljate – nismo dobili.

Nama nisu odgovorili, ali jesu agenciji Srna, a bolje da nisu, jer su poručili ono što javnost već zna. Preduzimaju, tvrde, neophodne mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti saobraćajne nezgode u Trnu, uzeti su uzorci krvi i urina radi vještačenja, a Ljubojevićeva će, kažu, biti sankcioniasna u skladu sa zakonom, nakon utvrđivanja svih činjenica.

Ćute i u NS RS

Na zid ćutnje naišli smo i u NS RS, odakle se, kao institucija, nikako nisu oglasili o udesu koji je izazvala njihova potpredsjednica. Pitali smo ih, između ostalog, da li je Ljubojevićeva u kritično vrijeme imala pravo da koristi službeno vozilo, da li je smjela da oslobodi službenog vozača te da li će biti sankcionisana. Odgovor dobili nismo. Pitanja su, kažu, proslijedili generalnom sekretaru.

Ali, nameće se u cijelom ovom slučaju još niz nedoumica. Do kada bi ona, da se nije desio udes, obilazila fešte službenim vozilom, popila po “par pića” i oslobađala službenog vozača njegove obeveze? I koliko je funkcionera koji to isto rade?

“Bila sam na fešti, popila sam par pića, ali sam bila dovoljno svjesna da bih upravljala vozilom. Svog vozača sam oslobodila smjene, pogledala u telefon, mokar kolovoz…”, rekla je Ljubojevićeva nakon udesa u kojem je povrijeđena te navela da će snositi svu odgovornost za nastalu materijalnu štetu.

Jesmo li svi isti

Iz toga proističe još jedno pitanje: da li joj zakonski propisi omogućavaju da jednog dana doveze popravljeni ili novi audi na parking NS RS i kaže: “Evo ga, riješila sam, ovo je sada vaše vozilo.”

Nedeljko Glamočak, predsjednik Odbora za bezbjednost NS RS, kaže da je slučaj “Ljubojević” prilika da se pokaže ima li jednakosti građana i funkcionera pred zakonom.

“Upravo će slučaj Anje Ljubojević potvrditi jesmo li pred zakonom svi isti. ‘Obični’ građani odgovaraju za sve ove prekršaje koje je ona načinila. Trebalo bi da kao funkcioner podnese odgovornost za svaki pojedinačno. Isto tako se postavlja pitanje neodgovornosti, da ne kažem javašluka u institucijama Republike Srpske: na koji način se mogu koristiti službena vozila za ovakve svrhe, mimo naloga najvjerovatnije, mimo radnog vremena, bez službenog vozača i tako dalje”, kaže Glamočak za “Nezavisne novine”.

Šta je poručio ministar

Novinar Nikola Morača citira ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Željka Budimira, koji je izjavio da “policija svoj posao obavlja isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srpske, a ne po političkim željama, pristiscima ili interesima pojedinaca”.

“Ako je tako i ako se u radu policije zaista ne ispunjavaju nečije želje, kako onda objasniti da u zvaničnim izvještajima ili biltenima nema određenih pojedinaca koji naprave prekršaj ili krivično djelo. Nemoguće je da policijski službenici koji krše zakon, politički uhljebi koji, što je najtragičnije, verbalno napadaju policijske službenike, slučajno nestanu iz biltena”, kaže Morača.

Kako dodaje, u prošlosti smo imali takvih primjera, a slučaj potpredsjednice NS RS Anje Ljubojević samo je nastavak ovog niza.

“Činjenica da Narodna skupština RS ima službeni automobil audi A3 dovoljno govori o tome koliko je on neophodan i za čije hirove je on uopšte kupljen i to našim parama. Zbog svega toga, javnost odavno ne vjeruje institucijama, a posebno ne onim koje bi trebalo da budu stub u svakom normalnom sistemu. Istovremeno, sve je do tog istog naroda, jer one priče ‘svi su oni isti’ i ‘nemoj mene majke ti’ su nas i dovele tu gdje jesmo danas”, rekao je Morača za “Nezavisne novine”.Ekstremno brz vozač

Ljubojevićeva je, krajem maja, u skupštinskoj sali govorila o svemu i svačemu iz oblasti bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj.

“Postavljam pitanje šta ćemo sa onima koji voze presporo. Ne možete mi objasniti da na auto-putu neko može da vozi 80 km na sat. Nemojte se smijati, kolega”, rekla je potpredsjednica NS RS.

A onda je, u nastavku izlaganja, otkrila da je ona “ekstremno brz vozač”, zbog čega je prošle godine ostala bez vozačke dozvole.

“U Glamoču, tamo gdje nema žive duše, gdje je ograničenje 80 km/h, imate ‘pistu’. Vozila sam polo, nešto, 120 km/h, nije to nešto pretjerano. Ostala sam bez vozačke”, priznala je Ljubojevićeva.

Mnogi vozači, dodala je, sada troše vrijeme uz telefon tražeći ima li radara i policije negdje i dodala da “telefone treba totalno izbaciti”, a onda je u subotu, pri korištenju telefona, izazvala udes.

“Instruktori ne znaju voziti”

Nije poznato da li je možda i tehnička neispravnost skupocjenog skupštinskog audija uticala na njen udes, ali je poznato da je ona u skupštinskim klupama izjavila da “naši tehnički pregledi moraju biti 300 odsto rigorozniji”.

“Nemojte mi pričati o platežnoj moći našeg stanovništva, da ljudi voze krševe i raspala auta zato što nemaju para za bolje. Uvijek možete kupiti auto koji je pristojan i održavati ga. Pogledajte noću na putevima kakvu ‘rasvjetu’ imaju određena auta. To je opasno za sve”, primijetila je i zaključila Ljubojevićeva,pišu Nezavisne

Poručila je i da vozila ne mogu da se voze bez svjetala i žmigavaca te da je potrebno da savladamo već jednom “kružne tokove” kada ih već gradimo na “svakom ćošku”. “Detektovala” je još jedan problem.

“U izvještaju sam vidjela da lica koja imaju manje od dvije godine iskustva imaju sve češće nesreće. Zašto? Pa zato što instruktori vožnje ne znaju voziti! Pogledajte samo kada sretnete po gradu Banjaluci instruktore vožnje, pojedine, da ne generališem. Pa, taj čovjek ne zna voziti, a kamoli on nekoga da nauči”, rekla je Ljubojevićeva.

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