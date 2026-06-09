Hrvatski dres proglašen najružnijim na Svjetskom prvenstvu

Kako navode, Svjetsko prvenstvo neće biti samo sportski spektakl na terenu, već i svojevrsna modna smotra u kojoj će tokom 37 dana navijači vidjeti širok spektar dizajna – od retro inspirisanih dresova do modernih i inovativnih rješenja.

Novinar Nick Miller rangirao je sve dresove od najboljeg do najslabijeg, a pažnju javnosti posebno je privukla pozicija Hrvatske, koja je završila na posljednjem, 48. mjestu.

U obrazloženju se navodi da je Nike odstupio od prepoznatljivog dizajna hrvatskih “kockica”, što je, prema ocjeni autora, dovelo do neuspjelog rješenja. Kritika se odnosi na veličinu kvadrata i dodatne bijele elemente u dizajnu, za koje se u tekstu navodi da narušavaju identitet dresa.

Drugi najlošije ocijenjen dres pripao je Kanadi, dok su Sjedinjene Američke Države zauzele 26. mjesto, a Meksiko 17. poziciju među domaćinima turnira,pišu Vijesti

Bosna i Hercegovina se našla na 31. mjestu. U opisu dresa koji potpisuje Kelme, The Athletic navodi da je dizajn solidan, uz pohvale za kombinaciju žute i tamnoplave boje te diskretne detalje na prednjoj strani, ovratniku i rukavima.

Ipak, u tekstu se ističe i kritika na račun brenda Kelme, posebno njihovog logotipa u obliku šape, za koji autor ironično navodi da ostavlja dojam promotivne majice za sklonište za životinje.

Na samom vrhu liste našla se Gana, čiji je dres posebno pohvaljen zbog dizajna inspirisanog kente tkaninom, tradicionalnim ganskim tekstilom.

Drugo mjesto zauzeo je Brazil, zatim slijede Engleska i Njemačka, koje su također visoko ocijenjene na ovoj listi.

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