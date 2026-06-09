Najpopularnija imena beba u 2025: Šta biraju roditelji u BiH, a šta u Njemačkoj?

Iza Sofije u prvih pet su Mia, Lina, Ela i Hana. Kod dječaka, iza Noe slijede Mateo, Teo, Leo i Emil. U poređenju s prethodnom godinom, Teo i Emil napredovali su za nekoliko mjesta.

“Noa i Sofija odavno su više od pomodnih imena – etablirala su se kao moderni klasici”, rekla je izvršna direktorica Društva za nemački jezik Andrea-Eva Ewels.

Istovremeno, uspon imena Teo i Leo pokazuje da su kratka i upečatljiva imena posebno popularna. Slično je i kod nas. U 2025. godini, u Federaciji BiH najpopulanija imena bili su Merjem i Hamza.

Nakon Merjem, kod djevojčica su popularna i Sara, Asja, Esma i Iman. Česti izbori bili su i kratka, zvučna imena poput Ema, Hana, Amina, Lejla i Una. Što se tiče dječaka, nakon Hamze, Ali, Ahmed, Davud i Omar i dalje među najpopularnijima. Imena poput Amar, Harun, Imran, Eman i Adin također su se često pojavljivala na rodnim listovima.

S druge strane, u entitetu RS najpopularnija muška imena u 2025. godini bili su Vasilije, Lazar, Luka, Stefan, Jovan, Pavle, Dušan, Matej, Aleksa te Nikola. Najčešća ženska imena, pak, bila su Milica, Sofija, Dunja, Marija, Teodora, Nađa, Anastasija, Mila, Katarina i Ana.

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