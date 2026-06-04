Oglasila se Anja Ljubojević nakon ostavke:”Prilika za lični i profesionalni rast”

Ona se zahvalila na ukazanom povjerenju, posebno predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku na svim prilikama, koje joj je pružio tokom njenog političkog angažmana.

„Žao mi je što je došlo do okolnosti koje su dovele do ove odluke, ali vjerujem da svaki izazov nosi i novu lekciju, kao i priliku za lični i profesionalni rast“, navela je ona.

Zahvalila se svima koji su joj pružili podršku i razumijevanje u proteklim danima.

„U novo poglavlje ulazim sa vjerom u Boga, zahvalnošću i optimizmom, spremna za nove izazove i prilike, koje dolaze“, dodala je Anja Ljubojević.

Ostavka je uslijedila nakon što je, prema navodima, njen stranački lider Milorad Dodik zatražio da preuzme odgovornost za incident. On je na društvenim mrežama potvrdio da je od Ljubojević zatražio ostavku, što je ona i prihvatila.

Dodik je tom prilikom poručio da nosioci javnih funkcija moraju snositi odgovornost i za najmanje propuste, te da oni koji donose i provode zakone trebaju biti prvi koji ih poštuju.

Ljubojević je imala saobražajnu nezgodu u subotu rano ujutro na putu Klađnice – Banja Luka u mjestu Trn kada se prema njenim riječima vraćala sa „fešte u Laktašima“ službenim automobilimo Narodne skupštine RS-a,pišu Vijesti

Ona nije skrenula na obilaznicu postavljenu zbog radova na izgradnji nadvožnjaka, već je, uprkos upozorenjima i signalizaciji, nastavila pravo i udarila u građevinsku skelu pri čemu je lakše povrijeđena.

Ljubojević je kasnije potvrdila da je prije nezgode popila par pića.

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