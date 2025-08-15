SFF otvoren premijerom filma Paviljon, prizori oduševljavaju

Paviljon“ je crna komedija o grupi stanara staračkog doma „Paviljon“, koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu. Naoružani ilegalnim sredstvima zauzimaju dom, uzimaju osoblje za taoce i ulaze u sukob s vlastima. Film „Paviljon“ nastao je produkciji Panglasa (Bosna i Hercegovina), u koprodukciji s kućama Cineplanet (Hrvatska), Krug film (Sjeverna Makedonija), Monte Royal Pictures (Srbija), Natenane productions (Crna Gora) i Realstage (Bosna i Hercegovina).Publika će imati priliku da pogleda 250 filmova iz različitih zemalja svijeta. U takmičarskim programima Festivala za nagradu „Srce Sarajeva“ takmičiće se 50 filmova, dok će jedan film biti prikazan izvan konkurencije. U četiri selekcije – igranog, dokumentarnog, kratkog i studentskog filma – 16 ostvarenja imat će svjetsku premijeru, pet međunarodnu, 28 regionalnu i dva bosanskohercegovačku premijeru.Selekcioni tim, predvođen kreativnom direktoricom Izetom Građević, ove je godine pregledao 1.036 filmova, među kojima je 195 dugometražnih igranih, 291 dokumentarni te 550 kratkih i studentskih filmova.

Među ovogodišnjim dobitnicima “Srca Sarajeva” su Paolo Sorrentino, Stellan Skarsgard, Ray Winstone i Willem Dafoe,pišu Vijesti

Facebook komentari